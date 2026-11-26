Средний размер потребкредита в Татарстане за год снизился на 9,2%
В октябре этого года он составил 185,7 тысячи рублей
В октябре этого года средний размер выданного потребительского кредита в Татарстане составил 185,7 тыс. руб. — на 9,2% меньше, чем годом ранее, когда он составлял 204,6 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По этому показателю республика заняла четвертое место среди 30 регионов — лидеров по объему выдачи кредитов наличными. Выше показатель в октябре 2026 года был только в Москве (251,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (227,2 тыс.) и Московской области (209,3 тыс.).
По данным НБКИ, в целом по России средний размер выданного кредита наличными в октябре составил 152,7 тыс. рублей. За год он сократился на 10,1%, за месяц — на 6,3%. Показатель снижается третий месяц подряд.