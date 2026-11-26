Как пояснили областные власти, в Россошанском районе комплекс предназначен для приема ТКО, прошедших сортировку и выделение вторичных материальных ресурсов «на существующем мусоросортировочном комплексе (вне объекта) для размещения на чаше захоронения». Производительность объекта — 84,3 тыс. т в год. Предусмотрено финансирование в размере свыше 1,7 млрд руб. Строительство планируется закончить до конца октября 2028-го.

В Бобровском районе комплекс будет предназначен для централизованного сбора и сортировки ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 4-го и 5-го класса опасности. Его производительность составит 40,4 тыс. т в год. Объект будет включать в себя зону сортировки, участок захоронения отходов и административно-хозяйственную зону. Финансирование составит почти 1,1 млрд руб.