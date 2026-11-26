Ульяновская область в 2027 году намерена закупить 300 новых автобусов большого класса
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе прямой линии связи с жителями региона, отвечая на вопросы о проблемах общественного транспорта Ульяновска, сообщил, что пока государственное АО ПАТП-1 выполняет только около 20% перевозок в Ульяновске, остальной объем выполняют частные перевозчики, «так исторически сложилось».
По словам губернатора, стоит задача обновления подвижного состава для ПАТП-1, и детали этого обновления он недавно подробно обсудил с профильным вице-премьером правительства РФ Андреем Никитиным. По словам губернатора, «речь идет о закупке в 2027 году новых больших автобусов в количестве до 300 единиц», на эту закупку требуется около 5 млрд руб.