По словам губернатора, стоит задача обновления подвижного состава для ПАТП-1, и детали этого обновления он недавно подробно обсудил с профильным вице-премьером правительства РФ Андреем Никитиным. По словам губернатора, «речь идет о закупке в 2027 году новых больших автобусов в количестве до 300 единиц», на эту закупку требуется около 5 млрд руб.