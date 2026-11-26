В ПАО «Уралкалий» меняется генеральный директор
С 4 декабря 2026 года должность генерального директора ПАО «Уралкалий» займет Андрей Шпилевой, ранее работавший директором рудоуправления БКПРУ-4 «Уралкалия». Как сообщает пресс-служба компании, такое решение принял совет директоров.
На этой позиции Андрей Шпилевой сменит Виталия Лаука, полномочия которого завершатся 3 декабря 2026 года, после чего господин Лаук возглавит совет директоров ПАО «Уралкалий».
ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Компания входит в группу «Уралхим». Активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые находятся в прикамских городах Березники и Соликамск.