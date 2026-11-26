BBC: инвесторы Трампа торговали акциями Nvidia 44 раза в этом году
Управляющие инвестиционными портфелями, связанными с президентом США Дональдом Трампом, с начала года 44 раза покупали и продавали акции американской корпорации Nvidia. Об этом написал BBC со ссылкой на отчеты, подаваемые господином Трампом. На конец 2025 года в его инвестпортфелях были акции Nvidia на сумму от $12,5 млн до $58 млн. С января по сентябрь текущего года они купили акции компании на сумму от $5,2 млн до $17 млн и продали их на сумму от $4,4 млн до $12 млн.
Nvidia 12 ноября отправила гендиректора Дженсена Хуанга в отставку, после того как СМИ написали, что его любовницей была китайская шпионка. Вскоре после этого господин Трамп стал требовать его возвращения. The Wall Street Journal писала, что президент США и другие высокопоставленные чиновники 48 часов добивались возвращения господина Хуанга в Nvidia. 23 ноября компания восстановила его в должности.
Financial Times писала, что после возвращения господина Хуанга пакет акций Nvidia, принадлежащий Дональду Трампу, подорожал на сумму до $15 млн. В Белом доме уже заявили, что инвестпортфелями господина Трампа управляют третьи лица и что ни он сам, ни члены его семьи не могут давать указаний по поводу того, в какие акции и когда вкладывать деньги.
Какие еще гендиректора крупных компаний возвращались после ухода — в материале «Искусство возвращаться».