В Крыму с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов
В Крыму с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий законопроект депутаты Государственного совета республики приняли во втором, окончательном чтении. Решение поддержали единогласно 67 парламентариев.
Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года и распространяться на места розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Как следует из документа, ограничение коснется электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
Правовую основу для введения таких мер создал федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он предоставил регионам право устанавливать временный запрет на розничную торговлю вейпами сроком на пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Аналогичные ограничения уже приняты в 25 субъектах РФ, их количество продолжает расти. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал региональных законодателей включить вопрос запрета вейпов в число приоритетных направлений работы.