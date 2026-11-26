На Кубани приняли закон о запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года
В Краснодарском крае с 1 марта 2027 года запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона на 91-м пленарном заседании.
Документ предусматривает введение регионального государственного контроля за розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией. Кроме того, власти намерены проводить профилактическую и разъяснительную работу, в первую очередь среди молодежи и в образовательных учреждениях.
Как сообщил депутат ЗСК Сергей Орленко, закон направлен на защиту здоровья жителей края. По его словам, около 70% подростков в возрасте 14–16 лет уже пробовали электронные системы доставки никотина или регулярно ими пользуются.
В июне Госдума приняла закон, предоставляющий регионам право самостоятельно вводить запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Ограничения могут вступать в силу с 1 марта 2027 года.
К настоящему времени аналогичные запреты установлены в ряде регионов, в том числе Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, Пермском и Забайкальском краях, республиках Саха, Алтай, Удмуртия и Чувашия, а также Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.