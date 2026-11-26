К настоящему времени аналогичные запреты установлены в ряде регионов, в том числе Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, Пермском и Забайкальском краях, республиках Саха, Алтай, Удмуртия и Чувашия, а также Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.