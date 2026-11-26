В отношении сотрудника компании было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта). Постановлением Верховного Суда РФ дело было перенесено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Иванова, где проживал фигурант дела. В феврале этого года уголовное дело в отношении пилота было прекращено в связи с истечением срока давности.