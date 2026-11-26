Новосибирская авиакомпания требует компенсацию с пилота разбившегося самолета
Октябрьский райсуд Иванова рассмотрит иск новосибирской авиакомпании «Стрижавиа» о возмещении ущерба с пилота самолета, потерпевшего крушение в ноябре 2023 года в Чукотском автономном округе. Организация требует взыскать с командира воздушного судна 5,4 млн руб. в качестве разницы между стоимостью самолета в 8 млн руб. и выплаченным страховым возмещением по договору КАСКО в размере 2,5 млн руб., сообщает объединенный пресс-центр судов Ивановской области.
По материалам дела, инцидент произошел 10 ноября 2023 года. Пилот самолета ТР-301 допустил столкновение со склоном горы при выполнении рейса Певек-Полярный-Певек. В ходе расследования Межгосударственный авиационный комитет установил, что крушение воздушного судна произошло из-за того, что командир самолета потерял «визуальный контакт с земной поверхностью в метеорологических условиях, не позволяющих выполнять полет».
В отношении сотрудника компании было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта). Постановлением Верховного Суда РФ дело было перенесено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Иванова, где проживал фигурант дела. В феврале этого года уголовное дело в отношении пилота было прекращено в связи с истечением срока давности.