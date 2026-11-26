В Марий Эл возбудили дело о хищении полумиллиона через фиктивное трудоустройство
В Марий Эл в отношении исполняющей обязанности директора бюджетного учреждения возбудили уголовное дело о хищении 500 тыс. руб. через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, она фиктивно устроила на должность методиста свою сестру. В течение трех лет ей начисляли зарплату и премии за фактически невыполненную работу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата.