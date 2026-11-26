По версии истца, для сокрытия реального имущественного положения и источников доходов активы оформлялись на близких родственников и доверенных лиц. За этот период Игорь Галась, его родственники и связанные с ним лица приобрели права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн руб. Часть активов впоследствии была отчуждена по возмездным и мнимым сделкам, которые, как считает истец, использовались для сокрытия имущества.