Имущество первого вице-губернатора Кубани Галася обратили в доход государства
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства недвижимость и денежные средства, связанные с первым вице-губернатором Краснодарского края Игорем Галасем, а также членами его семьи и доверенными лицами. Общая рыночная стоимость приобретенных ими за более чем 18 лет активов, по данным суда, превышает 970 млн руб. Решение обращено к немедленному исполнению, передает объединенная пресс-служба судов региона.
Иск был подан в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства. Как установил суд, в период замещения публично значимых должностей господин Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также участвовал в предпринимательской деятельности лично и через подконтрольных ему лиц.
По версии истца, для сокрытия реального имущественного положения и источников доходов активы оформлялись на близких родственников и доверенных лиц. За этот период Игорь Галась, его родственники и связанные с ним лица приобрели права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн руб. Часть активов впоследствии была отчуждена по возмездным и мнимым сделкам, которые, как считает истец, использовались для сокрытия имущества.
Ответчиками по делу, помимо первого вице-губернатора, выступили еще 13 человек. Суд постановил обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимости и денежные средства в размере стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам.