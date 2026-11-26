Заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области. Инспекция просит ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника. Во вторую и третью очереди реестра требований истец хочет включить долг по налогам в размере 71,9 млн руб., остальную часть составляют страховые взносы, пени и штрафы. Заявление принято к производству. Заседание по рассмотрению его обоснованности назначено на 17 декабря 2026 года.