Экс-подрядчику челябинского метро вновь грозит банкротство
Межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан подала новый иск о признании несостоятельным ООО «Спецподземстрой», которое строило и обслуживало метро в Челябинске. Долг указан в размере 135,9 млн руб. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области. Инспекция просит ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника. Во вторую и третью очереди реестра требований истец хочет включить долг по налогам в размере 71,9 млн руб., остальную часть составляют страховые взносы, пени и штрафы. Заявление принято к производству. Заседание по рассмотрению его обоснованности назначено на 17 декабря 2026 года.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан уже пыталась признать компанию банкротом в апреле этого года. В июне дело прекратили, поскольку организация оплатила сумму долга по налогу.