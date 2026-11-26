— Уважаемый Юрий Евлампиевич! Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с Вашим 91-м днем рождения! Эта дата — свидетельство долгого, достойного и мудрого жизненного пути. За Вашими плечами годы созидательного труда, богатый опыт и множество событий, которые стали частью истории. Я глубоко ценю Ваши жизненную стойкость, оптимизм и душевную щедрость, которые вызывают искреннее уважение у всех, кто имеет честь быть с Вами знакомым. В этот светлый день желаю Вам прежде всего крепкого здоровья, душевного спокойствия и тепла. Пусть каждый новый день приносит радость, а внимание близких и родных людей согревает Вас. Пусть Ваши мудрость и энергия еще долго служат примером для молодого поколения. С днем рождения! Долгих Вам лет, благополучия и мирного неба над головой!