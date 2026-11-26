Штраф за безбилетный проезд в пермском транспорте увеличен с 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Такое решение одобрили депутаты краевого парламента на сегодняшнем пленарном заседании. Соответствующие поправки ранее внес на рассмотрение краевого заксобрания глава Перми Эдуард Соснин. В обосновании законопроекта указывалось, что сумма штрафа за безбилетный проезд не менялась с 2022 года. С тех пор она составляла 2,5 тыс. руб.