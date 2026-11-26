В Прикамье штраф за безбилетный проезд увеличили вдвое
Штраф за безбилетный проезд в пермском транспорте увеличен с 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Такое решение одобрили депутаты краевого парламента на сегодняшнем пленарном заседании. Соответствующие поправки ранее внес на рассмотрение краевого заксобрания глава Перми Эдуард Соснин. В обосновании законопроекта указывалось, что сумма штрафа за безбилетный проезд не менялась с 2022 года. С тех пор она составляла 2,5 тыс. руб.
При этом штраф за повторный проезд без оплаты останется прежним — 5 тыс. руб. Авторы законопроекта считают, что увеличение размера административного штрафа станет дополнительной мотивацией оплачивать проезд в транспорте.
Напомним, летом 2022 года вступили в силу изменения в краевой закон об административных правонарушениях. Тогда штрафы за неуплату проезда в общественном транспорте выросли сразу в пять раз — до 2,5 тыс. руб. при первом правонарушении и до 5 тыс. руб. при повторном. Стоит отметить, что увеличение количества безбилетных пассажиров произошло на фоне внедрения бескондукторной системы оплаты проезда.