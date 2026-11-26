Бензин в Ростовской области подорожал на 1,15 рублей за литр
Цены на топливо в Ростовской области продолжают расти: с 17 по 23 ноября средняя стоимость бензина в регионе увеличилась на 1,15 руб. за литр. Об этом сообщили в Росстате.
Сильнее всего за неделю подорожал дизель — на 1,37 руб., с 78,27 до 79,64 руб. за литр. Выросла в цене и марка АИ-92: с 73,64 до 74,93 руб. за литр. АИ-95 прибавил меньше остальных — 1,11 руб., с 81,29 до 82,40 руб. за литр.
Стоимость АИ-98 и более высоких марок уже второй месяц не меняется и составляет 111,49 руб. за литр.