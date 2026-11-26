Сильнее всего за неделю подорожал дизель — на 1,37 руб., с 78,27 до 79,64 руб. за литр. Выросла в цене и марка АИ-92: с 73,64 до 74,93 руб. за литр. АИ-95 прибавил меньше остальных — 1,11 руб., с 81,29 до 82,40 руб. за литр.