В Кировской области появится роботизированная ферма на 1 тысячу голов
Хозяйство специализируется на разведении голштинской породы скота
Колхоз «Лошкаринский» в Советском районе Кировской области готовится к строительству роботизированного животноводческого комплекса на 1 тыс. голов. Проектная документация проходит экспертизу, сообщил пресс-центр правительства региона.
Сейчас в хозяйстве содержится 1,6 тыс. голов скота, в том числе 695 коров. Средний надой составляет 8,8 тыс. кг молока на корову в год.
Колхоз специализируется на молочном производстве и племенной работе. Предприятие имеет статус племенного репродуктора по голштинской породе и поставляет животных в Чувашию, Марий Эл, Татарстан и районы Кировской области.