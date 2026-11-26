В Орске вынесли приговор местной жительнице, напавшей на полицейского
Обвиняемая несколько раз ударила силовика и сорвала погон и жетон с его формы
Суд приговорил 37-летнюю жительницу Орска к принудительным работам за оскорбление и нападение на сотрудника полиции. 20% от ее заработка будут перечисляться в доход государства, сообщили в региональной прокуратуре.
Преступление было совершено 2 сентября 2026 года. Подсудимая сидела у подъезда дома на улице Короленко в Орске. Вместе со знакомой она пила спиртное, слушала музыку и громко нецензурно выражалась.
Житель дома сделал компании ряд замечаний, но фигурантка отреагировала на них агрессивно. После этого мужчина вызвал полицию.
Сотрудники прибыли на место, но обвиняемая продолжила противоправное поведение: начала оскорблять полицейских, несколько раз ударила одного из них рукой и оторвала погон и жетон, повредив обмундирование. Против нее возбудили уголовное дело.