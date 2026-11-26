В Татарстане мужчины получают переломы в 2,3 раза чаще женщин
Мужчины в Татарстане в 2025–2026 годах получали переломы в 2,3 раза чаще женщин. Такие данные приводит страховая компания «Согласие».
На мужчин пришлось 69,6% случаев, на женщин — 30,4%. При этом мужчины в 1,8 раза чаще получали переломы во время занятий спортом. У женщин преобладали бытовые травмы — их доля была в 1,2 раза выше, чем у мужчин.
Чаще всего переломы фиксировали у подростков 11–13 лет: на эту возрастную группу пришлось 26% случаев в 2025 году и 29% в 2026 году.
Сезонность существенно не влияла на статистику. В 2025 году на осень и зиму пришлось 48,9% страховых случаев, на весну и лето — 51,1%.