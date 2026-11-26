Проверка надзорного ведомства показала, что заместитель главы при представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей указала недостоверные и неполные сведения. Кроме того, при исполнении должностных обязанностей она допустила возникновение конфликта интересов, не приняла мер по его урегулированию и получила личную выгоду.