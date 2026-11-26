Экс-замглавы администрации Миякинского района уволили за утрату доверия
Стерлибашевский межрайонный суд изменил формулировку увольнения бывшего заместителя главы администрации Миякинского района по социальным вопросам и кадровой политике на увольнение в связи с утратой доверия. Верховный суд Башкирии подтвердил это решение, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С иском об изменении основания увольнения в связи с совершением коррупционного правонарушения обратилась прокуратура Миякинского района.
По данным «Ъ-Уфа», речь о Лизе Сахаповой.
Проверка надзорного ведомства показала, что заместитель главы при представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и несовершеннолетних детей указала недостоверные и неполные сведения. Кроме того, при исполнении должностных обязанностей она допустила возникновение конфликта интересов, не приняла мер по его урегулированию и получила личную выгоду.
Несмотря на выявленные нарушения, чиновница уволилась по собственному желанию.