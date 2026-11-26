В Самаре для обеспечения работы «Яндекс Лавки» открылись шесть складских комплексов в разных районах. До конца года их число планируется увеличить до 11, а в перспективе — до 17. На весну 2027 года запланировано открытие распределительного центра в Самарской области, который будет обслуживать города ПФО.