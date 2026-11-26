В Самаре роботы-курьеры приступили к доставке продуктов и готовой еды
В четверг, 26 ноября, в Самаре официально заработала «Яндекс Лавка». Помимо курьеров продукты, товары для дома и горячие блюда теперь доставляют и автономные роверы. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, роботы-курьеры развивают скорость до 10 км в час и соблюдают правила дорожного движения. Проект стартовал в рамках экспериментального правового режима, запущенного по решению федерального Правительства. Самарская область вошла в один из 35 регионов, участвующих в эксперименте.
В Самаре для обеспечения работы «Яндекс Лавки» открылись шесть складских комплексов в разных районах. До конца года их число планируется увеличить до 11, а в перспективе — до 17. На весну 2027 года запланировано открытие распределительного центра в Самарской области, который будет обслуживать города ПФО.
«Если адрес входит в зону рободоставки, приложение предложит выбрать робота при оформлении заказа. Он сам построит маршрут, объедет препятствия, а следить за его движением можно на карте. Когда робот приедет, останется открыть грузовой отсек кнопкой в приложении и забрать заказ», — сообщает Вячеслав Федорищев.
В пресс-службе сервиса отметили, что Самара стала 12-м городом-миллионником, где работает «Яндекс Лавка» и первым, где идет сотрудничество с локальным партнером.