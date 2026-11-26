Режим беспилотной опасности в Татарстане длился с 03:30 до 07:20, также с 04:30 до 05:45 действовала угроза атаки БПЛА на Лениногорск, Бугульму и Альметьевск. На этом фоне в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их сняли.