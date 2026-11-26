В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
В аэропорту Бугульмы в 07:45 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее ограничения отменили в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В столице республики меру отменили в 06:24, спустя час, в 07:32 — в Нижнекамске.
В аэропорту Казани ограничения ввели в 02:17, в аэропортах Казани и Нижнекамска — в 03:43. Меры приняли на фоне режима беспилотной опасности в Татарстане и угрозы атаки БПЛА на Лениногорск, Бугульму и Альметьевск.