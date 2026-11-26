Над Доном и другими регионами РФ сбили 343 БПЛА
В министерстве обороны сообщили о результатах работы ПВО на территории России. Над Ростовской областью и другими регионами перехватили 343 дрона.
БПЛА уничтожили в: Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях, Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском крае. Уничтожили дроны и над республиками Татарстан, Башкортостан, Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», средства противовоздушной обороны отразили атаку в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.