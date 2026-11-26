Собственные доходы республики в новом году составят, ожидают в минфине, 247,4 млрд руб., из которых 39% придется на НДФЛ, 21,4% — налог на прибыль организаций, 19,8% — акцизы. По сравнению с нынешним бюджетом сумма налоговых и неналоговых доходов должна увеличиться на 9,7%.