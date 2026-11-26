Депутаты Курултая приняли бюджет Башкирии на 2027 год в первом чтении
Правки в документ будут вноситься до 3 декабря
Курултай Башкирии в первом чтении утвердил проект бюджета республики на 2027 год и на плановый период 2028 — 2029 годов. Проект бюджета представила исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская.
Собственные доходы республики в новом году составят, ожидают в минфине, 247,4 млрд руб., из которых 39% придется на НДФЛ, 21,4% — налог на прибыль организаций, 19,8% — акцизы. По сравнению с нынешним бюджетом сумма налоговых и неналоговых доходов должна увеличиться на 9,7%.
В виде безвозмездных поступлений Башкирия получит 78,8 млрд руб. — на 1,4% меньше нынешних значений. Эти параметры, обратила внимание госпожа Малинская, будут уточнены ко второму чтению, так как проект потребует уточнения параметров трансфертов из федеральной казны.
Ожидаемые расходы бюджета Башкирии — 345,8 млрд руб.
Таким образом, дефицит бюджета должен составить около 19,6 млрд руб.
За утверждение проекта в первом чтении проголосовали 104 депутата, один парламентарий воздержался. Также документ согласовала Контрольно-счетная палата Башкирии. Поправки в проект будут приниматься до 3 декабря.