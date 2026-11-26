Губернатор Кузбасса: доля нерентабельных предприятий в углепроме — не менее 70%
С отрицательной рентабельностью в настоящее время работают 70—75% предприятий угольной отрасли. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, отвечая на вопросы в ходе прямой линии 26 ноября. По его данным, после переориентации сбыта кузбасского угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона логистика «съедает» до 75% доходов угледобывающих компаний.
В угольной промышленности Кузбасса работает 150 предприятий. «Остановлено на сегодняшний день лишь 17. Недавно на одном из форумов я докладывал, что было остановлено 18, то есть одно предприятие запустило свою работу, нащупало нового потребителя»,— рассказал господин Середюк.
По его данным, задержки в выплате зарплаты имеют место на «трех—четырех предприятиях». В числе проблемных он назвал шахты «Спиридоновскую», «Инскую» и «Анжерскую-Южную», а также компанию «Северный Кузбасс».
Как писал «Ъ-Сибирь», углепром обеспечивает около 40% доходов Кузбасса. 20 ноября Законодательное собрание региона приняло в первом чтении бюджет на 2027 год. Его дефицит составляет 25,9 млрд руб.