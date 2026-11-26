В угольной промышленности Кузбасса работает 150 предприятий. «Остановлено на сегодняшний день лишь 17. Недавно на одном из форумов я докладывал, что было остановлено 18, то есть одно предприятие запустило свою работу, нащупало нового потребителя»,— рассказал господин Середюк.