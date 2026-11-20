«Средств не хватает даже на покрытие первоочередных расходов»
Бюджет Кузбасса на 2027 год предполагает дефицит в размере 25,9 млрд рублей
На фоне продолжающегося кризиса в угольной отрасли Законодательное собрание Кемеровской области приняло в первом чтении бюджет региона на 2027 год с дефицитом в размере 25,9 млрд руб. При этом госдолг Кузбасса превысит отметку в 93% от объема налоговых и неналоговых доходов, а его обслуживание обойдется в 15 млрд руб. Власти области признали, что в этих условиях средств не хватит даже на социальные обязательства. Областные государственные структуры перейдут в режим жесткой бюджетной экономии, предполагающий сокращение расходов на 20%.
На сессии 20 ноября Заксобрание Кемеровской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Как сообщил депутатам первый вице-премьер — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, документ предполагает в будущем году доходы в объеме 190,1 млрд руб., расходы — 216 млрд руб. Таким образом, ожидается дефицит в размере 25,9 млрд руб. Причиной дисбаланса является, в первую очередь, продолжающийся кризис в угольной отрасли, состояние которой во многом определяет экономику региона.
Падение объемов добычи угля в Кузбассе продолжается с 2018 года, когда было добыто 255 млн т. Результат за 10 месяцев 2026 года — 154,9 млн т, или на 2,8 млн т меньше, чем за аналогичный период 2025-го. По итогам трех кварталов 2026 года индекс промышленного производства в области составил 97,9%. За январь—сентябрь бюджет региона получил доходы в объеме 143,93 млрд руб. при расходах в 167,93 млрд руб. (дефицит — 24 млрд руб.). По данным губернатора Ильи Середюка, углепром обеспечивает около 40% доходов Кузбасса.
По оценке руководства области, проект бюджета был сформирован в условиях «самого серьезного за последние годы кризиса на доходной базе».
«С учетом имеющихся прогнозов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в следующем году средств не хватает даже на покрытие первоочередных расходов. Мы сталкиваемся с жестким дефицитом, который затрагивает в том числе и социальную сферу. Из-за структурных ограничений экономики и последствий санкционного давления бюджетная система Кузбасса находится на пределах своих возможностей»,— заявил господин Малахов.
Первый заместитель председателя областного правительства подчеркнул, что при таком прогнозе доходов власти региона не гарантируют «даже первоочередные, первостепенные позиции». «В зоне риска находятся жизнеобеспечение и содержание учреждений, заработная плата…»,— признал он. Финансирование социальных обязательств в проекте бюджета предусмотрено только на девять месяцев.
Кроме того, в 2027 году продолжится рост государственного долга Кузбасса. По данным областного минфина, на 18 ноября 2026 его объем достиг 121,9 млрд руб., а к концу года этот показатель вырастет до 126,7 млрд руб. Прогноз на 2027 год — 151,6 млрд руб., или 91,3% от полученных регионом налоговых и неналоговых доходов. Обслуживание госдолга в будущем году обойдется Кемеровской области в 15 млрд руб.
В ходе обсуждения законопроекта депутат Заксобрания Валентина Иванченко («Единая Россия») обратила внимание на то, что министерствам и ведомствам области предстоит сократить свои расходы на 20%. Как выяснилось, исключений из этого плана на данном этапе бюджетного процесса не предусмотрено. «Да, сначала был подход по приоритетности: что можно было срезать в первоочередном порядке, что важно и нужно оставить… Мы посчитали те параметры бюджета, которые мы получили. Дальше, с учетом уже, скажем, отрезания того, что можно было отрезать, у нас, скажем так, не оставалось вариантов, кроме как уже, что называется, под один процент подвести всех. И поэтому вторая итерация, которая была, это уже подведение процента по всем остальным расходам. Он примерно такой — 20%»,— рассказал Игорь Малахов о проведенной над расходной частью бюджета работе.
Как писал «Ъ-Сибирь», Госдума РФ 19 ноября приняла во втором чтении федеральный бюджет на 2027 год. Его доходы должны достигнуть 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб. Дефицит составит 5,5 трлн руб., или 2,2% ВВП. По данным правительства Кузбасса, согласно утвержденному финансовому документу, региону будет выделено 29,6 млрд руб. — на 5,6 млрд руб. больше, чем указано по этой статье в прошедшем первое чтение областном бюджете.
К настоящему времени приняты в первом чтении или подготовлены к первому чтению бюджеты всех десяти регионов Сибирского федерального округа. По подсчетам «Ъ-Сибирь», суммарный дефицит девяти из них составляет 171,9 млрд руб. Профицитным запланирован только бюджет Томской области, где доходы должны превысить расходы на 12,4 млрд руб.