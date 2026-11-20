В ходе обсуждения законопроекта депутат Заксобрания Валентина Иванченко («Единая Россия») обратила внимание на то, что министерствам и ведомствам области предстоит сократить свои расходы на 20%. Как выяснилось, исключений из этого плана на данном этапе бюджетного процесса не предусмотрено. «Да, сначала был подход по приоритетности: что можно было срезать в первоочередном порядке, что важно и нужно оставить… Мы посчитали те параметры бюджета, которые мы получили. Дальше, с учетом уже, скажем, отрезания того, что можно было отрезать, у нас, скажем так, не оставалось вариантов, кроме как уже, что называется, под один процент подвести всех. И поэтому вторая итерация, которая была, это уже подведение процента по всем остальным расходам. Он примерно такой — 20%»,— рассказал Игорь Малахов о проведенной над расходной частью бюджета работе.