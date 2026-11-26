На модернизацию электроподстанции в Пермском округе направят 1,3 млрд рублей
Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников в рамках рабочей поездки в Прикамье проверил ход реконструкции подстанции в Пермском округе и строительство в Перми производственной базы городских электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Пермском округе специалисты пермского филиала «Россети Урал» модернизируют центр питания 110 кВ для обеспечения электроэнергией местных промышленно-производственных объектов. На подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. Общий объем финансирования превышает 1,3 млрд руб.
Дмитрий Воденников побывал также на строительной площадке ремонтно-производственной базы (РПБ) Восточного района электрических сетей производственного отделения «Пермские городские электрические сети». Проект РПБ включает административно-бытовой комплекс, складские помещения, гаражный бокс на 81 машину, автомойку. Новая база позволит создать для персонала более комфортную обстановку и оптимизировать рабочие процессы.