Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников в рамках рабочей поездки в Прикамье проверил ход реконструкции подстанции в Пермском округе и строительство в Перми производственной базы городских электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.