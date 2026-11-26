Значительные средства предусмотрены на социальные обязательства и обновление инфраструктуры. В рамках Адресной инвестиционной программы на ближайшие три года запланировано 114 млрд руб. В ходе доработки проекта бюджета по предложению губернатора уровень индексации мер социальной поддержки в 2027 году был увеличен до 106%.