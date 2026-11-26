Заксобрание Прикамья приняло бюджет на следующую трехлетку
Во время сегодняшнего заседания краевого парламента депутаты во втором чтении одобрили закон о бюджете Пермского края на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
Согласно принятым параметрам, доходы краевого бюджета в 2027 году составят 292,2 млрд руб., расходы — 317,3 млрд руб. В трехлетнем периоде доходы региона превысят 300 млрд руб. Так, в 2028 году доходы прогнозируются на уровне 301,5 млрд руб., расходы — 323,7 млрд руб. В 2029 году доходы составят 307,3 млрд руб., расходы — 324,5 млрд руб.
Значительные средства предусмотрены на социальные обязательства и обновление инфраструктуры. В рамках Адресной инвестиционной программы на ближайшие три года запланировано 114 млрд руб. В ходе доработки проекта бюджета по предложению губернатора уровень индексации мер социальной поддержки в 2027 году был увеличен до 106%.