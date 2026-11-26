Директор прикамской агрофирмы стал почетным гражданином Прикамья
В ходе сегодняшнего пленарного заседания краевого парламента депутаты одобрили проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» директору ООО «Ключи» Виталию Бобрикову. Основанием для награждения стал его значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и многолетняя плодотворная деятельность.
Виталий Бобриков уже является почетным гражданином Чусовского округа, в 2013 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Согласно Rusprofile, Виталий Бобриков является руководителем ООО «Ключи» в Чусовом и ООО «Агрофирма Ключи» в Березовке. Агропредприятия занимаются производством коровьего молока и разведением молочного крупного рогатого скота.