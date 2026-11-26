В ходе сегодняшнего пленарного заседания краевого парламента депутаты одобрили проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин Пермского края» директору ООО «Ключи» Виталию Бобрикову. Основанием для награждения стал его значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и многолетняя плодотворная деятельность.