Число погибших при взрыве в пятиэтажке на Алтае увеличилось до двух
Спасатели обнаружили останки второго погибшего при взрыве газа в многоэтажке в селе Кулунда Алтайского края. Личность погибшего определить пока не удалось.
«В ходе разбора обломков обнаружены фрагментированные останки. Пол и возраст определит экспертиза»,— сообщил центр управления регионом.
Взрыв газа в многоквартирном доме в селе Кулунда произошел 24 ноября. 25 ноября власти региона сообщали об одном погибшем и 14 пострадавших. Кроме того, оставалось неизвестным местоположение одной из жительниц дома.