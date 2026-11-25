Привязан к реальным возможностям
Заксобрание Ульяновской области приняло бюджет региона на будущий год
Депутаты регионального парламента Ульяновской области приняли во втором, окончательном, чтении законопроект об областном бюджете на 2027 год. Несмотря на активные обсуждения в профильных комитетах и замечания парламентариев по недофинансированным статьям, в итоге бюджет принят единогласно под аплодисменты без каких-либо корректировок. Губернатор региона, выступая перед депутатами, назвал бюджет напряженным и привязанным к реальным возможностям региона.
В среду, 25 ноября, Законодательное собрание Ульяновской области приняло областной бюджет на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в окончательном, втором чтении.
Губернатор региона Алексей Русских, выступая перед депутатами до обсуждения законопроекта, назвал его «внутренне напряженным и максимально реалистичным», заметив, что бюджет «жестко привязан к реальным возможностям». Он также назвал четыре особенности главного финансового документа: социальную направленность (70% расходов), курс на финансовое оздоровление (1,25 млрд руб. направлено на погашение кредиторской задолженности муниципальных образований), устойчивость на местах (почти треть расходов направляется на финансовую помощь муниципалитетам) и опора на промышленность. Губернатор сообщил о многих запланированных достижениях по строительству новых объектов образования и здравоохранения, ремонту дорог (к 2029 году не менее 80% автодорог надо привести в нормативное состояние) и т. д. О проблемах, связанных с недофинансированием ряда направлений, глава региона ничего в не сказал.
Напомним, согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета составляет 118,242 млрд руб., из них федеральная поддержка — 19,260 млрд руб. (год назад, в первоначальном бюджете 2026 года, доходы составляли 117,543 млрд руб.). Расходы (118,296 млрд руб.) запланированы в меньшем объеме, чем в первоначальном бюджете 2026 года (118,528 млрд руб.). Собственные доходы бюджета (98,982 млрд руб.) в сравнении с первоначальным бюджетом 2026 года (97,119 млрд руб.) увеличились лишь на 1,02%, в то время как инфляция на конец года ожидается около 7%. Дефицит бюджета минимален — 55 млн руб. (в 2026 году он был на уровне 984 млн руб.). Долговая нагрузка планируется на уровне 46,7%.
По словам вице-премьера облправительства, министра финансов Натальи Брюхановой, несмотря на жаркие обсуждения расходных обязательств на профильных комитетах заксобрания, документ не претерпел изменений.
На заседании заксобрания председатель Счетной палаты Ульяновской области (СП УО) Елена Блинкова отметила, что бюджет сбалансирован, «долговая нагрузка в условиях умеренного роста доходов на приемлемом уровне, дефицит бюджета минимален», и Счетная палата предлагает поддержать законопроект.
Между тем в своем официальном заключении по законопроекту СП УО отметила, что по реестру расходных обязательств региона потребность по расходам на 2027 год определена в сумме 138,492 млрд руб., в то время как в проекте бюджета запланированы расходы в сумме 118,296 млрд руб., то есть «не обеспечены финансированием расходные обязательства на сумму 20,196 млрд руб.». Так, к примеру, из заключения СП УО следует, что проектом бюджета на 2027 год на транспорт запланировано 636,8 млн руб., при кредиторской задолженности по дотациям транспортным компаниям, равной на конец года 276,4 млн руб. В то же время реальная потребность финансирования отрасли даже без учета кредиторской задолженности составляет 987,8 млн руб. На погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений региона предусмотрено 100 млн руб., в то время как фактическая кредиторская задолженность составляет на 1 августа 1,07 млрд руб. СУ УО предложила облправительству «принять меры по устранению системных нарушений при расходовании средств областного бюджета, в том числе при осуществлении госзакупок».
Спикер заксобрания Валерий Малышев, предваряя обсуждение законопроекта, заметил, что «сколько наработали, столько и делим». Лидеры фракций в своих выступлениях деятельность облправительства по подготовке бюджета не критиковали, больше благодарили за плотную работу с депутатским корпусом, отмечая, что остается надеяться на рост доходной части. Виталий Кузин (КПРФ) сказал, что его беспокоит кредиторская задолженность лечебных учреждений, и он опасается новых оптимизаций. Справоросс Андрей Седов прямо сказал, что ему «такой бюджет не нравится, но другого не будет». Дмитрий Грачев (ЛДПР) обратил внимание на «острейшую проблему недофинансирования транспорта» и кредиторской задолженности в этой сфере, а также предложил решить проблему миллиардной задолженности лечебных учреждений совместно с федеральным центром. Константин Долгов (ЕР) призвал наряду с поисками допдоходов заняться эффективностью расходов.
Бюджет был принят единогласно под аплодисменты депутатов.
Вице-премьер Наталья Брюханова в беседе с «Ъ-Волга» сказала, что сейчас, после утверждения федерального бюджета, может повыситься размер федеральной помощи, но конкретные цифры пока еще не посчитаны. Она признала, что «риски есть всегда, и главное — быть готовыми к ним», а «резервы по росту доходной части есть, и правительство будет продолжать с ними работать».
«Бюджет сбалансирован, дефицит некритичен, но расходы ограничены. Будем зарабатывать больше — возможности возрастут. Настраиваемся на то, что все изменения бюджета будут с плюсом»,— подвел итог спикер заксобрания Валерий Малышев.