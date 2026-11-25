Между тем в своем официальном заключении по законопроекту СП УО отметила, что по реестру расходных обязательств региона потребность по расходам на 2027 год определена в сумме 138,492 млрд руб., в то время как в проекте бюджета запланированы расходы в сумме 118,296 млрд руб., то есть «не обеспечены финансированием расходные обязательства на сумму 20,196 млрд руб.». Так, к примеру, из заключения СП УО следует, что проектом бюджета на 2027 год на транспорт запланировано 636,8 млн руб., при кредиторской задолженности по дотациям транспортным компаниям, равной на конец года 276,4 млн руб. В то же время реальная потребность финансирования отрасли даже без учета кредиторской задолженности составляет 987,8 млн руб. На погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений региона предусмотрено 100 млн руб., в то время как фактическая кредиторская задолженность составляет на 1 августа 1,07 млрд руб. СУ УО предложила облправительству «принять меры по устранению системных нарушений при расходовании средств областного бюджета, в том числе при осуществлении госзакупок».