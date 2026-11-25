Экспорт дизтоплива из России в ноябре стал максимальным с июня
Экспорт российского дизтоплива за первые две декады ноября превысил отгрузки за весь октябрь более чем на треть и стал рекордным за четыре месяца. Аналитики объясняют рост накопленными к концу прошлого месяца резервами и ожидают, что из-за ремонтов на НПЗ зарубежные отгрузки в декабре сократятся. Напряженную ситуацию на топливном рынке отмечают и в правительстве.
Экспорт дизтоплива и газойлей из России за период с 1 по 19 ноября превысил на 34,6% значение за весь октябрь и составил 1,48 млн тонн, следует из данных S&P Global Commodities at Sea (CAS). По оценкам аналитиков, это максимум с июня, когда было отгружено 1,86 млн тонн. Год к году поставки дизтоплива из России в ноябре снизились на 45%.
Как отмечают в S&P Global, Россия нарастила экспорт дизтоплива, несмотря на повреждения НПЗ из-за атак. Так, с 12 по 19 ноября поставки увеличились на 27% к предыдущей неделе, до 552 тыс. тонн. По данным CAS, это самый высокий недельный показатель с начала июня. Основной объем — 305 тыс. тонн — отгружен из порта Приморск, еще 100 тыс. тонн — из Новороссийска, остальное — через порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Находка.