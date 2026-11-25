Экспорт дизтоплива и газойлей из России за период с 1 по 19 ноября превысил на 34,6% значение за весь октябрь и составил 1,48 млн тонн, следует из данных S&P Global Commodities at Sea (CAS). По оценкам аналитиков, это максимум с июня, когда было отгружено 1,86 млн тонн. Год к году поставки дизтоплива из России в ноябре снизились на 45%.