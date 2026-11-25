«Самое главное, что он жив, и мы теперь знаем об этом точно. И мы сегодня очень счастливы»,— написали Алексеев и Андриевская. Специалисты попросили рыбаков сообщить, если нерпа появится снова. Пока неизвестно, станет ли Крошик чаще подходить к людям с наступлением холодов или эта встреча была случайной.