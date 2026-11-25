Уплывший на Ладогу Крошик передал привет с воли
Ладожскую нерпу по имени Крошик, которая в сентябре после десяти лет жизни рядом с людьми ушла в открытую Ладогу, заметили с борта рыболовецкого судна. Животное подплыло к лодке и, помахало им ластой в ответ на приветствие. О встрече рассказали создатели «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская в своем Telegram-канале.
Рыбаки сначала не узнали нерпу, но обратили внимание на антенну спутникового передатчика на ее спине. Они связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» и сообщили о встрече. По видео, опубликованному основателями фонда, Крошик выглядит упитанным и активным. К людям он не подплывал, чтобы забраться на руки, как бывало раньше.
«Самое главное, что он жив, и мы теперь знаем об этом точно. И мы сегодня очень счастливы»,— написали Алексеев и Андриевская. Специалисты попросили рыбаков сообщить, если нерпа появится снова. Пока неизвестно, станет ли Крошик чаще подходить к людям с наступлением холодов или эта встреча была случайной.
Крошик попал к специалистам фонда в 2016 году: тогда истощенного детеныша нашли на Ладоге и передали на реабилитацию. Нерпа сильно привыкла к людям и дважды возвращалась после попыток выпустить ее в естественную среду. Летом 2026 года специалисты поселили Крошика в плавучий вольер на озере и постепенно учили самостоятельно добывать рыбу.
В начале сентября нерпа окончательно покинула вольер и отправилась в открытую Ладогу. За ее перемещениями следили с помощью спутникового передатчика. В сентябре Крошик даже оказался в Волховской губе, где есть риск попадания нерп в рыболовные сети. Позже специалисты рассказали, что потеряли доступ к данным о его перемещениях через сервис спутникового мониторинга Argos.