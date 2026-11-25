«РИР Энерго» скрыл подрядчика по установке эко-оборудования на липецкой ТЭЦ-2
В АО «РИР Энерго» (входит в «Росатом», ранее — АО «Квадра») прокомментировали «Ъ-Черноземье» итоги конкурса на оснащение системой автоматического контроля источника выбросов загрязняющих веществ ТЭЦ-2 в Липецкой области за 142,3 млн руб.
В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании пояснили, что по закону возможно публиковать протокол без имен участников. «При этом всем участникам торгов направлена полная информация с итогами», — сообщили в «РИР Энерго». Там также отметили, что проект отличается сложностью.
«При реализации данного мероприятия речь идет о сложном инженерном проекте, который разрабатывается индивидуально под конкретный объект. На рынке представлено ограниченное число производителей и разработчиков такого оборудования, а итоговая стоимость контракта формируется комплексно — она включает в себя поставку дорогостоящего оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, настройку программного комплекса»,— добавили в «РИР Энерго».
Проект предусматривает установку системы автоматического контроля на источнике загрязнения атмосферы — железобетонной дымовой трубе с четырьмя металлическими газоотводящими стволами. Высота железобетонной оболочки трубы составляет 245 м, металлических стволов — 250 м.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», заявки принимались до 28 сентября, итоги планировалось подвести 16 октября. Но контракт так и не был опубликован на «госзакупках», хотя торги признаны состоявшимися. В них принимали участие три компании.