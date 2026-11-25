В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании пояснили, что по закону возможно публиковать протокол без имен участников. «При этом всем участникам торгов направлена полная информация с итогами», — сообщили в «РИР Энерго». Там также отметили, что проект отличается сложностью.