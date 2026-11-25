Осман Ахмедов ушел из Минэнерго Дагестана по собственному желанию
До перехода в министерство чиновник занимался коммунальным хозяйством
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение об освобождении Османа Ахмедова от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики и тарифов. В документе указано, что чиновник покидает пост по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.
Иных причин отставки кабмин не назвал. В документе нет сведений о претензиях к работе Османа Ахмедова, его возможном переходе на другую должность или преемнике.
Осман Ахмедов получил должность в Минэнерго в мае 2025 года. Тогда распоряжение о назначении подписал прежний премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. До перехода в энергетическое ведомство господин Ахмедов руководил управлением в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. В 2023 году правительство наградило его почетной грамотой за трудовые успехи и добросовестную работу. Осман Ахмедов родился в 1984 году; в 2017-м его включили в резерв управленческих кадров республики.
В Минэнерго он работал на фоне регулярных обсуждений тарифов и состояния коммунальной инфраструктуры. В июне 2025 года Осман Ахмедов вместе с министром Маратом Шихалиевым и начальником управления тарифного регулирования Мурадом Нажуевым отвечал на вопросы журналистов о предстоящем изменении тарифов ЖКХ. До перехода в министерство господин Ахмедов занимался коммунальным хозяйством: в частности, выступал по вопросам водоснабжения и водоотведения в республике. Протокол заседания правления Минэнерго от 2 декабря 2025 года указывает его среди участников как статс-секретаря — заместителя министра. В сентябре 2026 года министерство сообщало о его участии в голосовании на выборах.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначил Валиду Эминову своим советником. Распоряжение правительства республики № 390-р Магомед Рамазанов подписал 25 ноября 2026 года. Документ опубликован в официальном банке документов региона.