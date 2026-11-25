В Минэнерго он работал на фоне регулярных обсуждений тарифов и состояния коммунальной инфраструктуры. В июне 2025 года Осман Ахмедов вместе с министром Маратом Шихалиевым и начальником управления тарифного регулирования Мурадом Нажуевым отвечал на вопросы журналистов о предстоящем изменении тарифов ЖКХ. До перехода в министерство господин Ахмедов занимался коммунальным хозяйством: в частности, выступал по вопросам водоснабжения и водоотведения в республике. Протокол заседания правления Минэнерго от 2 декабря 2025 года указывает его среди участников как статс-секретаря — заместителя министра. В сентябре 2026 года министерство сообщало о его участии в голосовании на выборах.