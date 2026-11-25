Валида Эминова стала советником премьера Дагестана Магомеда Рамазанова
Ранее она работала в республиканском минимущества
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначил Валиду Эминову своим советником. Распоряжение правительства республики № 390-р Магомед Рамазанов подписал 25 ноября 2026 года. Документ опубликован в официальном банке документов региона.
До назначения Валида Эминова работала в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Общественная палата республики называла Валиду Эминову консультантом отдела распоряжения земельными участками. В этом качестве Валида Эминова участвовала в обсуждении земельных вопросов многодетных семей в Махачкале.
В материалах минимущества Валида Эминова также фигурировала как претендент на включение в кадровый резерв ведомства. Позднее Минюст Дагестана включил Валиду Эминову в число кандидатов на должность главного специалиста-эксперта отдела ЗАГС в Каспийске. Эти документы подтверждают опыт госпожи Эминовой в республиканской госслужбе.
Назначение Валиды Эминовой произошло после смены руководства правительства. Народное собрание Дагестана согласовало кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства 29 октября. В начале апреля Магомед Рамазанов прибыл в республику по поручению президента России для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Среди задач нового руководителя правительства называли восстановление поврежденной инфраструктуры и помощь пострадавшим жителям.
Магомед Рамазанов также утвердил состав секретариата председателя правительства и его заместителей. Руководителем секретариата стал Абулмуслим Ханипов; тем же распоряжением определили советников и референта председателя правительства. Алихан Аварский назначен первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Соответствующий документ подписал председатель правительства республики Магомед Рамазанов, он опубликован на сайте кабмина.