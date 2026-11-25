В материалах минимущества Валида Эминова также фигурировала как претендент на включение в кадровый резерв ведомства. Позднее Минюст Дагестана включил Валиду Эминову в число кандидатов на должность главного специалиста-эксперта отдела ЗАГС в Каспийске. Эти документы подтверждают опыт госпожи Эминовой в республиканской госслужбе.