Стоимость лодки «Север 650», фигурирующей в деле Андрея Чибиса, в базовой комплектации на сайте производителя начинается от 4,9 млн руб. Лодка имеет кабину с тентом кабриолетного типа, цельносварную противоударную раму, съемные защитные пластины для дна. Оснащена шестилопастным защищенным винтом, двигателем мощностью 430 л. с. с расходом топлива 40–90 л/ч, двумя жидкостными отопителями и топливным баком на 360 л.