Что такое аэролодка «Север-650»
«Север-650» производят на Красноярском амфибийном заводе «Север», специализирующемся на создании аэролодок и снегоболотоходов премиум-класса. Основной принцип движения аэролодки — плоское дно из защищенных надувных баллонов, которое скользит по поверхности (воды, болота, снега или льда) благодаря тяге воздушного винта, расположенного на корме судна. Назначение аэролодок: премиальный отдых, грузовые и пассажирские перевозки, спецтехника.
Среди продукции КАЗ «Север» имеется одноименная серия лодок, состоящая из пяти моделей средней компактности, предназначенных для рыбалки, охоты и поездок по труднодоступной местности. Модели ряда вмещают 8–10 пассажиров в салоне и 1,5–1,8 тыс. кг груза.
Стоимость лодки «Север 650», фигурирующей в деле Андрея Чибиса, в базовой комплектации на сайте производителя начинается от 4,9 млн руб. Лодка имеет кабину с тентом кабриолетного типа, цельносварную противоударную раму, съемные защитные пластины для дна. Оснащена шестилопастным защищенным винтом, двигателем мощностью 430 л. с. с расходом топлива 40–90 л/ч, двумя жидкостными отопителями и топливным баком на 360 л.