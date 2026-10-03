МИД России выразил обеспокоенность участием Японии в военных учениях

Военные учения с участием Японии утратили сугубо оборонительный характер. Об этом «РИА Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве отметили, что российская сторона обеспокоена участием Японии в подобных маневрах.

В МИД России упомянули анонсированные японской стороной планы использовать установленные на территории страны ударные ракетные комплексы «Тип-25». Токио планирует задействовать их в японо-американских учениях Keen Sword, запланированных на октябрь.

«Очевидно, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний "сугубо оборонительный" характер»,— отметили в МИД России.

Учения США и Японии начнутся 19 октября и продлятся 11 дней. В них примут участие контингенты из семи других стран, в том числе из Австралии и Канады. Для маневров власти Японии в марте установили в городе Кумамото комплексы «Тип-25». Дальность их действия достигает 1 тыс. км.