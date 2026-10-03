МИД России выразил обеспокоенность участием Японии в военных учениях
Военные учения с участием Японии утратили сугубо оборонительный характер. Об этом «РИА Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве отметили, что российская сторона обеспокоена участием Японии в подобных маневрах.
В МИД России упомянули анонсированные японской стороной планы использовать установленные на территории страны ударные ракетные комплексы «Тип-25». Токио планирует задействовать их в японо-американских учениях Keen Sword, запланированных на октябрь.
«Очевидно, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний "сугубо оборонительный" характер»,— отметили в МИД России.
Учения США и Японии начнутся 19 октября и продлятся 11 дней. В них примут участие контингенты из семи других стран, в том числе из Австралии и Канады. Для маневров власти Японии в марте установили в городе Кумамото комплексы «Тип-25». Дальность их действия достигает 1 тыс. км.
Военное значение Keen Sword меняется за счет перехода от демонстрации оборонительной готовности к отработке сдерживания и реагирования с учетом возможности контрудара. В 2022 году право на контрудар по противнику закрепили в новой стратегии национальной безопасности Японии; это стало наиболее решительным отходом от самоограничений, характерных для страны после Второй мировой войны.
Целью Keen Sword ранее называли укрепление «потенциала сдерживания и реагирования» союзных вооруженных сил. На фоне курса Токио на подготовку к возможным боевым действиям с учетом опыта противника это придает маневрам содержание, выходящее за рамки отработки отражения нападения.