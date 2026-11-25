В жилом квартале рядом с Романовской слободой в Ленинском районе Воронежа, который возведет ГК «Развитие» Сергея Гончарова, также появятся поликлиника, два детских сада и пристройка школы. Соответствующая документация по планировке территории утверждена постановлениями администрации городского округа. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».