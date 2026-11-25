В новом ЖК у Романовской слободы в Воронеже появятся поликлиника, детсады и пристройка к школе
В жилом квартале рядом с Романовской слободой в Ленинском районе Воронежа, который возведет ГК «Развитие» Сергея Гончарова, также появятся поликлиника, два детских сада и пристройка школы. Соответствующая документация по планировке территории утверждена постановлениями администрации городского округа. Об этом сообщили в мэрии в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».
Поликлинику возведут в два этапа. Один корпус площадью 1 562 кв. м разместится на первых двух этажах жилой застройки. Его планируют завершить в первом квартале 2029 года. Второй, отдельно стоящий корпус общей площадью 2 418 кв. м появится в четвертом квартале 2029-го. Ход строительства контролирует минстрой Воронежской области.
Детский сад на 200 мест по улице Грамши построят по муниципальной программе «Развитие образования» во втором квартале 2030 года. Заказчиком выступает администрация города. В другом частном детском саду увеличивают мощности: со 106 мест до 150. Он расположится в составе многоквартирного дома на улице Чапаева, 68а, ввод которого запланирован на конец четвертого квартала 2027 года.
Также расширят до 661 места школу (сейчас в МБОУ СОШ № 44 — 286 мест). Строительство также заказала мэрия, завершить его планируют до 2032 года.
Проект реализуется в рамках договора от 2 февраля 2022 года о развитии застроенной территории. Девелопером выступает стркутура ГК «Развитие». Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в квартале запланированы два корпуса высотой до 32 этажей. Застройщик подготовил и утвердил документацию на социальные объекты, однако строить их не планировал.