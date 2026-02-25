От спутников до сенсоров

Экологический мониторинг в последние годы пережил качественный скачок: от разрозненных станций наблюдений и ручной обработки данных к глобальным цифровым системам, собирающим петабайты информации. Спутники, наземные сенсоры, океанические буи и лабораторные установки формируют непрерывный поток данных о состоянии атмосферы, океанов, лесов и почв.

Однако именно нейросети и методы машинного обучения сделали возможным превращение этого массива информации в целостную картину происходящих на планете процессов — с прогнозами, сценариями и инструментами принятия решений.

Климатические модели нового поколения

Традиционные климатические модели основаны на сложных физических уравнениях и требуют колоссальных вычислительных ресурсов. Сегодня же им на помощь приходят нейросети, способные ускорять расчеты, уточнять параметры и выявлять скрытые зависимости. В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и в проектах Google DeepMind ИИ используется для повышения точности прогнозов температуры, осадков и экстремальных явлений.

В России подобные подходы развиваются в Сколтехе и Институте вычислительной математики РАН, где машинное обучение интегрируется в климатические симуляции для оценки будущих сценариев потепления и изменения циркуляции атмосферы.

Дополнительно исследования в этой области ведутся в Московском государственном университете, где с использованием суперкомпьютерных технологий и методов машинного обучения разрабатываются новые климатические модели для анализа изменений экосистем и прогнозирования климатических процессов.

Очистка планеты: ИИ как инструмент борьбы с отходами

Искусственный интеллект все чаще применяется не только для наблюдения за экологическими проблемами, но и для их практического решения, прежде всего в сфере обращения с отходами. В мире развиваются системы компьютерного зрения и робототехники, автоматически сортирующие мусор на перерабатывающих предприятиях: например, американская компания AMP Robotics использует нейросети для распознавания и отбора пластиков, металлов и бумаги на конвейерах, повышая долю вторичной переработки и снижая затраты.

В Европе стартап ZenRobotics внедряет ИИ-роботов для сортировки строительных и промышленных отходов, где алгоритмы обучаются на изображениях мусора и принимают решения быстрее человека. Отдельное направление — очистка природных территорий: международная инициатива The Ocean Cleanup применяет машинное обучение для моделирования движения пластиковых отходов в океане и оптимизации работы систем их сбора в реках и прибрежных зонах.

В России ИИ все активнее используется для очистки труднодоступных природных территорий. Показательный пример — проект «Чистый берег», реализуемый «Яндексом» совместно с ДВФУ и Фондом защитников природы. Разработанная нейросеть анализирует аэрофотоснимки побережий, автоматически выявляет и классифицирует отходы по типам — от рыболовных сетей до крупного пластика и металла — и наносит данные на цифровые карты. Это позволяет заранее оценивать объемы загрязнений, планировать маршруты и состав волонтерских команд и работать в несколько раз быстрее, чем при традиционных обследованиях. А ученые используют данные наблюдений, чтобы разрабатывать стратегии по борьбе с загрязнением.

С момента запуска проекта волонтеры очистили более 50 км труднодоступных побережий на Камчатке, в Приморье и Ленинградской области, а в дальнейшем решение планируется использовать на охраняемых природных территориях по всей стране, включая Арктику. Таким образом ИИ становится не просто инструментом анализа, но и практическим помощником в системной очистке планеты от накопленных отходов.

Экосистемы суши: леса, почвы, сельское хозяйство

Компьютерное зрение и анализ временных рядов широко применяются для мониторинга состояния лесов, сельхозугодий и почв. Алгоритмы автоматически обнаруживают очаги вырубок, деградацию растительности, засухи и пожары. В России такие технологии используются в системах «Роскосмоса» и региональных центров лесного мониторинга, где ИИ помогает оперативно выявлять возгорания и оценивать ущерб. В международной практике проекты FAO (Food and Agriculture Organization) и стартапы вроде Planet Labs применяют нейросети для отслеживания опустынивания и изменения продуктивности агроэкосистем, что особенно важно в условиях климатических аномалий.

Морская и арктическая экология

Океан и Арктика — одни из самых труднодоступных, но критически важных зон наблюдений. Здесь ИИ анализирует спутниковые данные о температуре поверхности воды, концентрации хлорофилла, толщине льда и движении айсбергов. Алгоритмы помогают выявлять разливы нефти, прогнозировать распространение загрязнений и оценивать состояние планктона — основы морских пищевых цепей.

Подобные решения развиваются в Канаде, Норвегии и России, где данные дистанционного зондирования сочетаются с моделями машинного обучения. Так, в Канаде данные спутниковой группировки RADARSAT и программы smartEarth Канадского космического агентства обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения для мониторинга морского льда, лесных пожаров и состояния арктических экосистем: ИИ-модели автоматически выявляют изменения ледового покрова, разливы нефти и деградацию береговых зон. В Норвегии Нансеновский центр дистанционного зондирования (NERSC) и исследовательский консорциум NORCE применяют нейросетевые методы к данным спутников Sentinel и беспилотных летательных аппаратов, анализируя динамику морских течений, биопродуктивность и таяние льдов в Арктике.

Аналогичные подходы развиваются и в России: от систем обработки данных «Роскосмоса» до академических проектов, где спутниковые наблюдения, наземные измерения и модели машинного обучения объединяются в единые платформы для комплексного мониторинга климатических и экологических процессов.

Экология городов

Отдельное направление — мониторинг окружающей среды в мегаполисах. Сети датчиков качества воздуха, шума и температуры формируют «цифровой профиль» городской среды. ИИ позволяет выявлять зоны повышенного загрязнения, моделировать тепловые острова и прогнозировать эпизоды смога.

Во многих городах Европы и Азии развернуты сети IoT-сенсоров, фиксирующих концентрации PM2.5, NO2, CO и других загрязнителей в режиме реального времени, а данные передаются на аналитические платформы для прогнозирования и управления качеством воздуха. Так, Барселона внедрила плотную сеть датчиков, данные которой с помощью аналитики используются для оптимизации транспорта и снижения выбросов, а в Сингапуре Национальное агентство по окружающей среде объединяет IoT, спутниковые измерения и ML-алгоритмы для оперативного контроля загрязнений и информирования населения через мобильные приложения.

Эффективность подобных систем подтверждают и академические исследования, где ИИ-модели показывают высокую точность прогнозов уровней загрязнений по данным городских сетей мониторинга, что позволяет городским властям заранее реагировать на ухудшение воздуха и планировать меры по улучшению экологической обстановки.

В России одним из наиболее показательных примеров остается Москва, где экологический мониторинг давно рассматривается как часть системы «умного города». В столице действует разветвленная сеть автоматических станций контроля воздуха, данные которых используются в городских экологических программах и при разработке транспортной политики. Интеграция ИИ-моделей могла бы позволить объединять данные стационарных постов, мобильных сенсоров, транспорта и спутниковых наблюдений, чтобы точнее выявлять источники загрязнений, прогнозировать эпизоды смога и оценивать эффект от экологических мер еще на этапе их планирования.

В совокупности все эти направления формируют новую парадигму экологического мониторинга — от разрозненных измерений к интегрированным цифровым платформам, способным не только фиксировать изменения, но и предсказывать их последствия. Нейросети становятся своего рода «аналитическим слоем» между природой и человеком, позволяя быстрее понимать происходящие процессы и точнее оценивать риски. Для науки, промышленности и государственной политики это означает переход от реактивных мер к активному управлению, когда решения принимаются на основе потоков разнородных данных, обновляющихся в реальном времени.

Именно здесь критически важную роль играют масштабируемые вычислительные среды и инструменты машинного обучения, которые есть у ИТ-компаний и позволяют работать с такими массивами информации, обучать модели, тестировать сценарии и оперативно применять результаты анализа. Благодаря этому экологическая политика во многом становится более точной, прозрачной и предсказуемой. Так, ученые привносят в проекты экспертизу и понимание сложных экологических процессов, а ИТ-компании — технологические решения для их реализации. Как итог подобные коллаборации открывают новые возможности для науки и способствуют более эффективной защите окружающей среды.

Анна Лемякина, директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud