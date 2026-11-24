Как уточнил синоптик, к вечеру слой снега в городе составит как минимум 5 см, температура воздуха будет на уровне около нуля. «За ближайшие 48 часов в пределах Москвы выпавший снег по массе будет равен 400 Останкинским телебашням, или 600 каркасам главного здания МГУ, или 1500 козырькам стадиона "Лужники"»,— сказал господин Тишковец.