«Фобос»: в Москве за два дня выпадет снег массой в 400 Останкинских телебашен
Во второй половине дня в Москве прогнозируют усиление снегопада и метель, заявил «Вестям» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за два дня в Москве выпадет снег, масса которого будет равна 400 Останкинским телебашням.
Как уточнил синоптик, к вечеру слой снега в городе составит как минимум 5 см, температура воздуха будет на уровне около нуля. «За ближайшие 48 часов в пределах Москвы выпавший снег по массе будет равен 400 Останкинским телебашням, или 600 каркасам главного здания МГУ, или 1500 козырькам стадиона "Лужники"»,— сказал господин Тишковец.
В лаборатории РАН говорили, что Москву сегодня накроет «самый сильный снегопад сезона». Дептранс ожидает, что вечером на дорогах образуются пробки до восьми баллов. Синоптики прогнозируют морозы до минус 4°С и гололедицу. Снегопады в городе продлятся до 28 ноября. Росавиация предупредила о возможных отменах рейсов в Москве.