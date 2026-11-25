Двое петербуржцев получили сроки за разделенное на части и сожженное тело пенсионера
Фигуранты из-за кошки пробрались в квартиру пожилого мужчины, в которой нашли его окоченевший труп
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Акаминова и Михаила Хоменко к трем и шести годам в колонии общего режима соответственно, признав их виновными в мошенничестве и надругательстве над телом умершего. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта, Андрея Кудрявцева, прекращено в связи с его смертью, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
История началась с того, что Акаминов и Кудрявцев пытались спасти сбитую на дороге кошку. Животное после лечения у ветеринара перебралось в соседнюю квартиру на аллее Поликарпова в Приморском районе, принадлежавшую пожилому хозяину. Последний, согласно материалам дела, сутки не отвечал на стук в дверь, и Акаминов через парапет пятого этажа проник в жилище. Внутри он обнаружил собственника, который достаточно долгое время лежал без признаков жизни.
Вместо полиции приятели позвонили знакомому Хоменко, ранее представившемуся им сотрудником ГИБДД. Тот велел ничего не трогать, а после приехал и забрал ключи, а затем предложил приятелям по 500 тыс. рублей за поиск паспорта и документов на жилплощадь. Позже Хоменко потребовал от них избавиться от трупа, пригрозив заявлением в правоохранительные органы — якобы из-за оставленных на месте отпечатков.
Ввиду того, что пенсионер успел естественным образом мумифицироваться, Акаминов, как утверждает следствие, разломал его на две части, упаковал в мешки, после чего вместе с соучастниками вывез останки в поселок Дунай. Там тело облили бензином и сожгли. За эту работу Акаминов и Кудрявцев получили лишь 30 тыс. рублей, которые ушли на бензин и пакеты, уточнили в пресс-службе.
Квартиру стоимостью 7,2 млн рублей через подставное лицо продали за 5,5 млн. Неустановленный соучастник, предъявив паспорт умершего, заключил договор купли-продажи, а деньги фигуранты разделили между собой. Примечательно, что Хоменко знал погибшего с детства — они были соседями по гаражу и поддерживали теплые отношения.