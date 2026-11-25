Ввиду того, что пенсионер успел естественным образом мумифицироваться, Акаминов, как утверждает следствие, разломал его на две части, упаковал в мешки, после чего вместе с соучастниками вывез останки в поселок Дунай. Там тело облили бензином и сожгли. За эту работу Акаминов и Кудрявцев получили лишь 30 тыс. рублей, которые ушли на бензин и пакеты, уточнили в пресс-службе.