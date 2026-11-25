Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб., первоначальный взнос — от 10%. Получить ипотеку на льготных условиях можно только один раз. Заемщики могут приобрести готовое или строящееся жилье у застройщика либо вторичную квартиру у физического или юридического лица в границах области, а также построить дом с помощью подрядчика на собственном или купленном в ипотеку земельном участке. Программу реализуют ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» и РНКБ.