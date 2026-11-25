Льготную ипотеку под 2% могут распространить на всех белгородцев
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что вопрос распространения действия льготной ипотеки под 2% на территорию всего региона прорабатывается совместно с правительством РФ. Об этом он сообщил журналистам в рамках V Национального форума «Здоровье и безопасность детей», передает ТАСС.
«Мы тоже, как на новых территориях, ипотеку рассмотрели под 2%. Это для тех, у кого повреждено жилье. Сейчас прорабатывается вопрос с правительством Российской Федерации, чтобы это на всех жителей региона было распространено»,— сказал глава региона.
По данным сайта мэрии Белгорода, эта программа льготного ипотечного кредитования доступна отдельным категориям граждан. Приобрести жилье, в том числе на вторичном рынке, по ставке до 2% годовых могут граждане РФ, которые включены в перечень пострадавших от обстрелов лиц (или утративших жилье из-за реализации военного риска).
Максимальная сумма кредита составляет 6 млн руб., первоначальный взнос — от 10%. Получить ипотеку на льготных условиях можно только один раз. Заемщики могут приобрести готовое или строящееся жилье у застройщика либо вторичную квартиру у физического или юридического лица в границах области, а также построить дом с помощью подрядчика на собственном или купленном в ипотеку земельном участке. Программу реализуют ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» и РНКБ.
За первое полугодие 2026 года жители Белгородской области оформили 4 770 ипотечных кредитов — это на 57% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В денежном выражении рост составил свыше 63%.