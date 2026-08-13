Ипотечный рынок Белгородской области взлетел почти на 60%

За первое полугодие 2026-го жители Белгородской области оформили 4 770 ипотечных кредитов — это на 57% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В денежном выражении рост составил свыше 63%: белгородцы получили в банках 19,6 млрд руб. против 12 млрд годом ранее. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регулятора, больше половины всей суммы банки выдали на приобретение квартир на вторичном рынке (свыше 10 млрд). Более 9,5 млрд руб. направили на покупку жилья в новостройках. В целом розничный ипотечный портфель жителей Белгородской области по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 165 млрд руб.

Средний срок ипотеки, оформленной в Белгородской области в период с января по июнь 2026 года, составил менее 25 лет. Он значительно сократился по отношению к прошлогоднему показателю, когда кредит оформлялся на срок более 26 лет.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», значительный рост ипотечного рынка в первом полугодии также был зафиксирован в Тамбовской и Липецкой областях. Жители последней с января по июнь оформили более 3 тыс. кредитов — это на 55% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Общая сумма выдач составила 11,5 млрд руб.

Денис Данилов