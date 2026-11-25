В Екатеринбурге заключили под стражу 46-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, мужчина из личной неприязни вытолкнул женщину из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.