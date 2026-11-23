Бастрыкин потребовал доклад по делу екатеринбурженки, выпавшей из окна
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство жительницы Екатеринбурга, передает Следком.
ПО данным в СКР, в сюжете правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что жительница Екатеринбурга выпала из окна третьего этажа жилого дома и впала в кому. Сейчас ее состояние стабилизируется. «Сообщается, что возможным виновником произошедшего мог стать ее сожитель, который, по словам соседей, неоднократно скандалил и избивал женщину»,— добавили в СКР.
По факту произошедшего СУ СКР по Свердловской области расследует уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Глава СКР поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.