ПО данным в СКР, в сюжете правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что жительница Екатеринбурга выпала из окна третьего этажа жилого дома и впала в кому. Сейчас ее состояние стабилизируется. «Сообщается, что возможным виновником произошедшего мог стать ее сожитель, который, по словам соседей, неоднократно скандалил и избивал женщину»,— добавили в СКР.