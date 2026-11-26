У Лейлы Татаркуловой острый лимфобластный лейкоз. Вообще-то в большинстве случаев он лечится у детей. Химиотерапия — тяжелые, токсичные, однако же действенные лекарства. Но не в случае Лейлы. У нее одно из основных лекарств, оказывается, вызывает тяжелую аллергию, так что девочка рискует умереть от аллергии, а не от рака. Можно было бы применить вместо аллергенной аспарагиназы намного менее токсичный препарат спектрила, но он не зарегистрирован в России, хотя и разрешен к ввозу и применению. Иными словами, лекарство надо купить. А стоит оно без малого три миллиона рублей. Папа у Лейлы мелкий фермер, продает молоко и мясо. Мама — медсестра. Где вы видели у крестьянина и медсестры три миллиона рублей?