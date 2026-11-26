Лейла горит
Двухлетнюю девочку спасет лекарство от рака крови
У Лейлы Татаркуловой острый лимфобластный лейкоз. Вообще-то в большинстве случаев он лечится у детей. Химиотерапия — тяжелые, токсичные, однако же действенные лекарства. Но не в случае Лейлы. У нее одно из основных лекарств, оказывается, вызывает тяжелую аллергию, так что девочка рискует умереть от аллергии, а не от рака. Можно было бы применить вместо аллергенной аспарагиназы намного менее токсичный препарат спектрила, но он не зарегистрирован в России, хотя и разрешен к ввозу и применению. Иными словами, лекарство надо купить. А стоит оно без малого три миллиона рублей. Папа у Лейлы мелкий фермер, продает молоко и мясо. Мама — медсестра. Где вы видели у крестьянина и медсестры три миллиона рублей?
Кисловодск, где Лейла живет с мамой и папой, не очень-то приспособлен для лечения рака крови. Это город-курорт, да, люди приезжают сюда со всей страны лечиться, но лечатся они минеральной водой и прогулками на горном воздухе, а рак крови не лечится ни прогулками, ни водой. И к тому же он стремительный — с правильным лечением важно не опоздать.
В июне этого года у маленькой Лейлы поднялась вдруг высокая температура — бог знает от чего. Ее пытались лечить противовирусными препаратами, но ничего не помогало. Температура только поднималась. По всему телу пошли красные пятна. Девочка продолжала гореть.
Тогда Лейлу положили в городскую больницу, лечили противовоспалительными, антибиотиками… Температура упала, девочку выписали домой, но десять дней спустя жар вернулся с новой силой. Лейла опять горела, бредила или спала.
Тогда уж ее повезли в краевую больницу в Ставрополе и обследовали по полной программе. Нашли раковые клетки в крови, да еще и цитомегаловирус, который прицепился к малышке, потому что ее иммунная защита ослабла. Лейла горела аллергическим жаром. Лицо стало красным, а потом покраснела и вся верхняя половина тела. Печень отказала. Почки отказали. Малышку перевели в реанимацию и несколько дней продержали на гемодиализе — аппарате «искусственная почка».
Справились с цитомегаловирусом и принялись за химиотерапию, чтобы вылечить рак. Тут-то Лейла и стала гореть в третий раз. Непосредственной угрозы смерти удалось избежать, но теперь стало понятно, что лечение рака обычными препаратами химиотерапии продолжать нельзя. Нужно заменить самый токсичный в коктейле препарат аспарагиназа намного более безопасным препаратом спектрила. А его нет в больнице. И во всей России его нет. Его надо купить за границей и привезти в Ставрополь. И обойдутся покупка и доставка в сумму около трех миллионов рублей.
Это деньги, которые папа Лейлы, работая на ферме и продавая молоко и мясо, зарабатывает за десять лет. Они не справятся сами. Ни вдвоем с мамой, ни впятером с дедушкой, бабушкой и прабабушкой. Они в жизни не видели в чеке столько нулей.
Но знаете что? Знаете, какая странная метаморфоза произошла с Лейлой после этих трех пережитых ею приступов испепеляющего жара? Она стала общительной.
Мама Лейлы рассказывает, что до болезни дочка ее была застенчивой, даже дичилась людей. Пряталась, если кто-то приходил в гости. Потупляла глаза, если малознакомые взрослые приставали со своими всегдашними вопросами типа «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе лет?». А после реанимации стала вдруг крайне благожелательна даже и к незнакомым людям, приветлива и раскованна, как будто не лежала подключенной к аппарату «искусственная почка», а посещала театральную студию или студию светского общения для самых маленьких,— непринужденно поддерживает беседу и доверительно демонстрирует врачам, медсестрам и нянечкам довольно нескладного, но оттого еще более милого плюшевого кота.
Казалось бы, все эти медицинские манипуляции, все эти уколы, спинномозговая пункция под общим наркозом, катетер в подключичной вене, жужжание гемодиализного аппарата — все это должно было бы напугать и ожесточить девочку, но получилось наоборот: она раскрылась.
Так иногда бывает с тяжелобольными детьми. Некий подсознательный психологический механизм как будто заставляет ребенка к каждому встречному, ко всем людям на земле обращаться за помощью.
Вот так и Лейла — смотрит огромными карими глазами и как будто всем своим существом говорит: «Я горю, помоги мне».
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6