Парковки отодвигают от домов
Горсовет Уфы принял новые нормативы застройки города
Депутаты уфимского горсовета внесли изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Ссылаясь на решение Верховного суда Башкирии, мэрия Уфы предложила снять запрет на размещение парковок и стоянок за пределами территории проектирования. Против инициативы выступил депутат от «Единой России» Ринат Баширов. По его мнению, изменения позволят застройщикам перекладывать проблему нехватки парковок на жителей. Коллеги по фракции его не поддержали.
25 ноября горсовет Уфы внес изменения в нормативы градостроительного проектирования (МНГП) — документ, регламентирующий разработку и утверждение проектов планировки и межевания территории, на основании которых застраиваются городские кварталы.
До сегодняшнего дня застройщики в своей планировочной документации не могли выносить гаражи, стоянки и паркинги за пределы проектируемой территории, даже если бы те находились в пределах нормативной доступности (от 50 до 800 м). Однако, как заявил вице-мэр по вопросам строительства и архитектуры Уфы Ильдар Хабибуллин, предложивший внести изменения в нормативы, Верховный суд Башкирии обязал муниципалитет снять запрет, а также разрешить размещение парковок на магистральных улицах общегородского значения.
По данным «Ъ», упомянутое господином Хабибуллиным решение Верховный суд Башкирии принял 17 сентября по иску ООО «Проектно-изыскательская компания "Башкомпроект"» (специализируется на проектах дорог).
«Принятие и реализация представленного проекта решения не повлечет каких-либо социально-экономических последствий», — подытожил вице-мэр.
С выводами господина Хабибуллина не согласился депутат от «Единой России», гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов. По его словам, решение суда депутатам не предоставили, а в Главархитектуре ранее его заверили, будто судебный акт будет обжалован. «Вчера мне принесли справку, что никто решение не оспаривал»,— обратил внимание депутат.
По мнению депутата, правки могут привести к практике, когда застройщики полностью откажутся от планировки автостоянок на своих участках, а будут предусматривать их на соседних. «Проектируем в квартале: не хватает требуемых по нормативу стоянок. И тогда заказчик говорит исполнителю: "Ты запроектируй стояночные места в соседних кварталах, но там не надо рассматривать, хватает ли им самим или нет". И оттуда потом появляются многоэтажные дома, которые не соответствуют ни планировке, ни здравому смыслу»,— пояснил депутат.
Аналогичная ситуация, по мнению Рината Баширова, наблюдается в обеспечении новых жилых кварталов местами в школах. Застройщики, по его словам, в проектах прописывают уже имеющиеся в квартале учебные заведения, которые из-за профицита учеников вынуждены работать в две смены. «Я подсчитал — пять смен надо организовать», — предостерег депутат.
Наконец, считает господин Баширов, правки позволят застройщикам предъявлять новую редакцию МНГП в судебных разбирательствах, в которых прокуратура оспаривает планировочную документацию в том числе из-за нарушения обеспеченности автостоянками.
Остудить пыл однопартийца попытался спикер горсовета Марат Васимов, который заверил, что предложения мэрии прошли согласование прокуратуры и соответствуют законодательству Башкирии, а также уставу и нормативным документам Уфы.
«Марат Васфиевич (Васимов. — "Ъ"), не обижайтесь, да? Я вижу, вы обиделись на меня за то, что я здесь выступаю? У меня возникает ощущение, что у остановки "Горсовет" больше функционала, чем у самого горсовета. У нас есть избиратели, которые за нас голосовали. У нас были большие, красивые лозунги. Я говорю о том, что принимаемые решения несут ущерб моим избирателям», — объяснил Ринат Баширов, завершив выступление призывом к коллегам по фракции «защитить интересы граждан, а не согласовывать решения с прокуратурой города Уфы».
Однако единороссы призыв господина Баширова не поддержали: за правки проголосовали 25 депутатов, против — двое.
Депутат горсовета, основатель Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин рассказал «Ъ», что поддержал изменения в МНГП. По его мнению, правки носят технический характер в рамках исполнения судебного решения, тогда как в ближайшее время предстоит более широкое обсуждение новой редакции МНГП и РНГП.
Опасений, что застройщики будут пользоваться возможностью для утверждения планировочной документации без парковочных мест, не возникает, полагает господин Гагин: «Это вопрос не к застройщикам, а к покупателям недвижимости. Я склонен думать, что горожане, выбирая жилье, взвешенно принимают решение и голосуют рублем. К тому же, у нас нет какого-либо ажиотажного спроса, который позволил бы застройщикам строить и распродавать жилье без инфраструктуры».
«Была надежда на то, что депутаты все же захотят разобраться в этом вопросе. Предположу, что у некоторых из них пока наблюдается некий диссонанс между соблюдением корпоративной дисциплины и здравым смыслом. Другие же, видимо, пока просто решили промолчать, — прокомментировал «Ъ» итоги голосования Ринат Баширов. — К сожалению, получается, как у Михаила Булгакова в «Собачем сердце». На собрании жильцов стоял вопрос об уплотнении. Теперь и уфимцам придется уплотниться по автостоянкам.Если серьезно, то это определено снизит темпы развития города в сторону Забелья и Зауфимья, о чем совсем недавно говорил глава республики. Уже на протяжении многих лет регион привлекает федеральные средства на строительство там объектов инфраструктуры. Теперь же появляется возможность задержаться в центральной части города без необходимости вкладываться в подготовку новых площадок на периферии».