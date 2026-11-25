«Марат Васфиевич (Васимов. — "Ъ"), не обижайтесь, да? Я вижу, вы обиделись на меня за то, что я здесь выступаю? У меня возникает ощущение, что у остановки "Горсовет" больше функционала, чем у самого горсовета. У нас есть избиратели, которые за нас голосовали. У нас были большие, красивые лозунги. Я говорю о том, что принимаемые решения несут ущерб моим избирателям», — объяснил Ринат Баширов, завершив выступление призывом к коллегам по фракции «защитить интересы граждан, а не согласовывать решения с прокуратурой города Уфы».