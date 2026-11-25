ВС признал импортозамещение важнее режима КТО
ВС опубликовал решение по делу фермера, который пытался попасть под федеральную программу импортозамещения. Согласно постановлению правительства РФ №629 от апреля 2022 года, граждане и компании могли получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов для производства продукции в целях импортозамещения в условиях санкций. Какие именно товары нужно заместить, решали региональные власти. В Курской области в перечень вошли в том числе картофель, томаты, огурцы, морковь, капуста и кукуруза.
По этой программе глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Гуров в декабре 2024 года подал заявку в районную администрацию Большесолдатского района Курской области на получение в аренду участка площадью 240 тыс. кв. м под растениеводство. Но местные власти 20 января 2025 года ответили уклончиво — признав возможность передачи участка без торгов, администрация предложила вернуться к этому вопросу после окончания режима КТО в регионе.
Александр Гуров счел это необоснованным уклонением от заключения договора и оспорил его в суде. Первая инстанция признала отказ чиновников незаконным и обязала районную администрацию в двухнедельный срок заключить с предпринимателем договор аренды. Но по жалобам областной прокуратуры и местной компании «Курск-Агро», тоже претендовавшей на участок, апелляция отменила решение и отказала фермеру.