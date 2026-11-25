ВС опубликовал решение по делу фермера, который пытался попасть под федеральную программу импортозамещения. Согласно постановлению правительства РФ №629 от апреля 2022 года, граждане и компании могли получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов для производства продукции в целях импортозамещения в условиях санкций. Какие именно товары нужно заместить, решали региональные власти. В Курской области в перечень вошли в том числе картофель, томаты, огурцы, морковь, капуста и кукуруза.