В Судане усилилось двоевластие

Международные организации осудили создание в Судане параллельного правительства под эгидой Сил быстрого реагирования (СБР) — военизированной группировки, которая в 2023 году вступила в вооруженный конфликт с регулярной армией, подчиняющейся главе Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану. По словам экспертов, таким образом СБР, контролирующие значительную часть территории африканской страны, пытаются укрепить не только свои военные, но и политические позиции перед возможным началом переговоров об урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Sudan Transitional Sovereignty Council / Handout / Reuters Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан

Фото: Sudan Transitional Sovereignty Council / Handout / Reuters

Появление в Судане параллельного правительства осудил в среду, 30 июля, Африканский союз (АС). Региональная организация назвала это событие серьезной угрозой единству и политическому процессу в стране, переживающей гражданскую войну, и призвала «все государства—члены АС и международное сообщество отвергнуть фрагментацию Судана», а также «не признавать так называемое параллельное правительство, потому что это имеет серьезные последствия для мирных усилий и экзистенциального будущего страны».

«Этот акт грозит (еще более глубоким.— “Ъ”) расколом Судана»,— подчеркивается в выпущенном заявлении АС.

С осуждением инициативы СБР выступила и Лига арабских государств (ЛАГ). «ЛАГ решительно отвергает любые попытки создания параллельных структур власти вне рамок суданского конституционного порядка»,— говорится в заявлении организации. Такие действия, по ее оценкам, нацелены «на ослабление государственных институтов, подмену силы закона силой оружия и фактическое дробление страны на враждующие анклавы, что чревато серьезными последствиями для мира и стабильности в регионе». Генеральный секретариат ЛАГ обратился к СБР с призывом «немедленно прекратить односторонние действия, соблюдать режим прекращения огня и следовать нормам международного гуманитарного права».

О формировании параллельного правительства Альянс за основание Судана (коалиция повстанческих группировок, возглавляемая СБР) объявил в субботу, 26 июля, назвав это шагом к построению «нового, светского, демократического, децентрализованного и добровольно объединенного Судана». Коалиция сформировала высший исполнительный орган — президентский совет, который возглавил лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагало (известный по прозвищу Хемедти). А председателем переходного кабинета министров стал Мухаммед ат-Тааиши. Следующим шагом должно стать формирование министерского совета. В Альянсе за основание Судана обратили внимание на то, что у них есть «стратегические планы во всех секторах страны».

Появление параллельного правительства стало вызовом для международно признанного правительства Судана во главе с премьер-министром Камилем Идрисом. Именно ему подчинена регулярная армия.

В правительстве господина Идриса продолжают происходить назначения, и появление альтернативной силы выглядит как попытка дискредитировать процесс.

Нынешний виток гражданской войны в Судане начался весной 2023 года, когда СБР вступили в острую фазу вооруженного конфликта с регулярной армией. 27 месяцев боевых действий фактически разделили африканскую страну на две части: правительственные силы контролируют центральную, восточную и северную зоны, включая столицу Хартум, в то время как военизированные формирования, возглавляемые СБР, удерживают почти весь западный регион Дарфур (за исключением административного центра Эль-Фашир) и некоторые районы юга.

Более того, в прошлом месяце СБР заявили, что смогли взять под контроль стратегический треугольник на стыке границ между Суданом, Египтом и Ливией.

Продвижение в этот район имело значение для военизированных формирований, возглавляемых Мухаммедом Хамданом Дагало: по версии центрального правительства Судана, повстанцы получают значительную военную помощь со стороны Ливийской национальной армии во главе с военачальником Халифой Хафтаром.

Как заявил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, создание параллельного правительства стало фактическим ответом на попытки премьер-министра Камиля Идриса, назначенного господином аль-Бурханом, завершить формирование правительства технократов. «После того как аль-Бурхан взял под контроль столицу, его первостепенной задачей стало восстановление функций госаппарата после нескольких лет конфликта с его бывшим союзником,— пояснил собеседник “Ъ”.— При этом Хемедти в Судане продолжает контролировать территорию, по площади сопоставимую с Испанией, и занимается перестройкой логистики после ввода сил в пограничный треугольник между Суданом, Ливией и Египтом».

По словам эксперта, в этом смысле создание параллельного правительства необходимо главе СБР в первую очередь для усиления своих переговорных позиций, то есть «не столько для раздела страны, сколько для того, чтобы не уступать по влиянию аль-Бурхану на фоне активизации разговоров о необходимости перевода конфликта в политическое русло».

Нил Кербелов