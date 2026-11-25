Известно, что работы по строительству комплекса в Сочи оценивались более чем в 10,6 млрд руб. Проектно-сметная документация была составлена с завышением стоимости на 1,1 млрд руб. С февраля 2017 года по июнь 2018 года ООО «Газпром инвестгазификация» перечислило подрядчику «ГРСП „Магнит“» более 8,1 млрд руб., хотя выполненные работы оценивались примерно в 4,7 млрд руб. Часть средств похитили и отмыли под видом займов подконтрольным фирмам.